Мария Сыропятова В два раза ускорилась естественная убыль населения в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году естественная убыль населения в Пермском крае составила -14 594 человека, что в два раза больше, чем в 2019 году (тогда естественная убыль составила в регионе -7717 человек). Об этом говорят данные Пермьстата. Естественная убыль населения — это разница между числом родившихся и умерших человек.

В 2020 году в Пермском крае родилось 25,5 тыс. человек, что на 4,5% меньше, чем в 2019 году. Умерло в прошлом году 40,1 тыс. человек, что на 16,5% больше чем за предыдущий год.

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