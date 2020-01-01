Елена Синица Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились свыше 33 тыс. жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным краевого минздрава, в период с 15 февраля по 24 февраля первым компонентом вакцины от коронавируса привились 13,8 тыс.человек. Об этом сообщает правительство Пермского края.

Кроме этого, в этот же период вторым компонентом привились 2,8 тыс. человек. Всего с начала вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 33,3 тыс. человек, вторым — 8,7 тыс. человек.

Отмечается, что за эти девять дней чаще всего прививались жители Прикамья в возрасте 60 лет и старше (4,5 тыс. человек, с начала иммунизации — свыше 11,6 тыс. человек). Более 2,4 тыс. из них полностью завершили курс вакцинации.

Кроме того, за период вакцинации в крае поставили прививку 4 тыс. медработников. Вторым компонентом вакцины привиты более 2,6 тыс. из них. Также привилось свыше 3,1 тыс. работников промышленных предприятий — вторым компонентом привиты почти 500 человек из этой категории. Среди пациентов с хроническими заболеваниями вакцинацию прошли более 1,4 тыс. чел., 400 из них завершили курс.

Всего в медучреждения края поступило 56 062 комплектов вакцины.

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