Елена Лодыгина журналист Проект второй очереди реконструкции пермского аэропорта утверждён минтрансом РФ и Росавиацией Работы планируется завершить в 2024 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми продолжается работа по реализации проекта второй очереди реконструкции аэропорта Большое Савино. Как сообщают в министерстве транспорта Пермского края, проект второго этапа реконструкции уже разработан.

Техническое задание на проект предварительно было согласовано с Министерством транспорта РФ и утверждено Росавиацией. Теперь ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» должно рассмотреть проект и передать его на утверждение в Главгосэкспертизу. Кроме того, в Минтранс РФ и Аналитический центр при правительстве РФ была направлена заявка на включение проекта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года, что позволит получить средства на реконструкцию пермского аэропорта из федерального бюджета.

Напомним, второй этап реконструкции аэропорта Большое Савино изначально должен был начаться в 2020 году. В рамках второго этапа предполагается провести ремонт взлётно-посадочной полосы, остальных рулёжных дорожек, светосигнального оборудования и ограждения для возможности приёма без ограничения воздушных судов класса А321, А330, В777 и уменьшения времени подготовки самолётов к вылету и занятию ВПП, а также для выполнения в полном объёме требований транспортной авиационной безопасности. Реализация проекта позволит увеличить количество авианаправлений до 55, а пассажиропоток — до 3 млн человек в год. На второй этап реконструкции аэропорта планируется направить порядка 4,9 млрд руб.

Отметим, строительство нового терминала пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года. В конце ноября 2017 года в новом терминале были открыты внутренние перевозки, а спустя полгода — международные. Общая площадь здания аэропорта составила 30 тыс. кв. м. На первом этапе также были отремонтированы авиаперрон, рулёжная дорожка и перрон для стоянки трёх самолётов.

16 февраля Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» провёл закупку у единственного поставщика на оказание услуг по оценке воздействия с расчётом прогнозируемого ущерба на водные биологические ресурсы и среду обитания при реконструкции инженерных сооружений аэропорта Большое Савино (вторая очередь). Контракт будет заключён с Камско-Волжским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» на 141,3 тыс. руб. Срок исполнения работ — 30 календарных дней.

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