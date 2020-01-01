Елена Лодыгина журналист Пермские депутаты утвердили поправки в бюджет на 2021–2023 годы Увеличивается доходная и расходная части бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской гордумы утвердили изменение основных параметров бюджета на 2021—2023 годы.

Ранее пермская мэрия предложила увеличить доходную часть бюджета в 2021 году на 326 млн руб. (до 44,509 млрд руб.) и расходную часть бюджета на 1,715 млрд руб. (до 48,014 млрд руб.) Размер бюджетного дефицита в 2021 году достигнет 3,505 млрд руб.

Также изменятся и показатели следующих лет. В 2022 году доходная часть увеличится на 356 млн руб., в 2023 году — на 118 млн руб. Расходы в 2022 году увеличатся на 356 млн руб., в 2023 году — на 118 млн руб. Бюджетный дефицит в 2022 году достигнет 2,253 млрд руб., в 2023 году — 994 млн руб.

Городская администрация предложила перераспределить остатки бюджетных средств с прошлого года. Речь идёт о сумме 1,869 млрд руб.

По словам замглавы Перми Веры Титяпкиной, из этой суммы 479,5 млн руб. будет потрачено на частичное погашение кредита, ранее взятого из краевой казны на покрытие бюджетного дефицита. Ещё 903 млн руб. будет направлено на оплату заключённых контрактов, по которым не были выполнены работы и не была проведена оплата. На реконструкцию здания школы на ул. Целинной будет направлено 117 млн руб., здания гимназии №17 — 28 млн руб., на строительство бассейна на ул. Гашкова — 30 млн руб., строительство и реконструкцию дорожных объектов — 162 млн руб., капремонт трамвайных путей и автомобильных дорог — 145 млн руб., и проведение ремонта набережной Камы — 45 млн руб.

На приобретение подвижного состава будет направлено 179 млн руб., на изъятие земельных участков и объектов недвижимости в целях строительства дорожных объектов — 92 млн руб., на обустройство остановочных пунктов — 15 млн руб. и др.

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