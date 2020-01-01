Елена Лодыгина журналист Бюджетный дефицит Перми в 2021 году достигнет 3,5 млрд руб. Ситуация станет предметом обсуждения бюджетного комитета при гордуме Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Администрация Перми внесла на рассмотрение в Пермскую гордуму проект изменений в городской бюджет на 2021–2023 годы. Пермская мэрия предлагает изменить контрольные параметры основного финансового документа на ближайшие три года.

Доходная часть в 2021 году, по сравнению с прогнозными показателями, увеличится на 326 млн руб. — до 44,509 млрд руб. Расходная часть увеличится на 1,715 млрд руб. — до 48,014 млрд руб. Размер бюджетного дефицита в 2021 году достигнет 3,505 млрд руб.

Предлагается изменить показатели и в последующие годы. Так, в 2022 году доходная часть увеличится на 356 млн руб., в 2023 году — на 118 млн руб. Увеличится и расходная часть: в 2022 году — на 356 млн руб., в 2023 году — 118 млн руб. Бюджетный дефицит в 2022 году составит 2,253 млрд руб., в 2023 году — 994 млн руб.

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