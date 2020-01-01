На неделе в Перми похолодает до -32° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Короткая рабочая неделя в Перми, с 24 по 26 февраля, будет морозной, как и весь февраль.

Самые сильные морозы Гидрометцентр РФ прогнозирует в ночь на четверг, когда температура воздуха опустится до -32°.

Отметим, что ночь на среду стала рекордной для Перми по отрицательной температуре. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ, температура воздуха опустилась до -33,1°, это на 0,8° ниже прежнего суточного рекорда температуры, установленного в 1929 году. Таким образом, в краевом центре побит температурный рекорд более чем 90-летней давности.

В следующие рабочие дни станет чуть теплее. В частности, в четверг днём ожидается до -18°, в пятницу — до -14°.

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