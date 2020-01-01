Елена Лодыгина журналист Цены на пермские новостройки за месяц снизились на 0,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

«Коммерсантъ» опубликовал данные базы недвижимости ЦИАН за февраль 2021 года, где представил цены на новостройки в крупных российских городах, а также их динамику за последний год.

В Перми всего за один месяц новостройки подешевели на 0,4%. Стоимость 1 кв. м в феврале составила 74,4 тыс. руб. Если говорить о годовой динамике цен, то по сравнению с февралём 2020 года цена квадратного метра в пермской новостройке выросла на 19,10%. Тогда 1 кв. м стоил 62,5 тыс. руб.

Стоит отметить, что снижение цен на новостройки в феврале зафиксировано не только в Перми, но и в Санкт-Петербурге (на 0,8%), Ростове-на-Дону (0,6%), Омске (1,4%) и Нижнем Новгороде (2,8%). Наибольший рост цен отмечен в Красноярске (на 3,8%), Самаре (2,5%) и в Воронеже (1,9%). Самая высокая стоимость 1 кв. м в новостройке зафиксирована в Москве — 232,9 тыс. руб.

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