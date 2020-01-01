Елена Лодыгина журналист В Перми в 2022 году построят Центр баскетбола Объект появится на пересечении улиц Пушкина и Клименко Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми построят Центр баскетбола. Объект планируется реализовать в формате государственно-частного партнёрства. Инвестор вложит средства в строительство спортивного объекта, а власти со своей стороны предоставят инвестору земельный участок со всеми коммуникациями. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья 21 февраля принял участие в символической закладке камня в основание будущего Центра баскетбола. Спортивный объект появится на пересечении улиц Пушкина и Клименко. Его сдадут в строй уже в 2022 году.

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