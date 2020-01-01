Елена Лодыгина журналист В Перми во время пожара в жилом доме погиб человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми в девятиэтажном жилом доме на ул. Емельяна Ярославского произошёл пожар. Горела квартира площадью 40 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в пожарную службу 22 февраля в 21:45. В ходе спасательной операции из дома были эвакуированы 56 человек. 33 жителя покинули подъезд самостоятельно, ещё 23 человека были спасены по автолестнице. Один житель дома во время пожара погиб.

Сейчас по факту пожара проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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