Григорий Серёдкин «Звезда» стартовала в турнире «Пермь Великая» с победы над «Спартаком» А «Амкар» — с разгромного поражения Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Днём 22 февраля пермские ФК «Звезда» и ФК «Амкар» стартовали в домашнем предсезонном турнире «Пермь Великая».

Так, подопечные Рустема Хузина встречались с клубом III дивизиона — туймазинским «Спартаком». Счёт на 42-й минуте матча открыл форвард пермского клуба Максим Лаук, который принял длинную передачу партнёра и хладнокровно переиграл вратаря соперника.

Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти. На 73-й минуте тот же Лаук уверенно реализовал пенальти, заработанный Тимуром Абдрашитовым и оформил дубль. А на 87-й минуте встречи ворота «Звезды» с пенальти поразил игрок «Спартака» Вадим Соловей. В результате — 2:1 и победа «Звезды» на старте турнира.

Пермский «Амкар», в свою очередь, потерпел разгромное поражение от «Металлурга» из Аши — 0:3.

Следующие матчи оба пермских клуба проведут завтра. В 15:30 «Амкар» встретится с клубом группы «4» ПФЛ — ФК «Зенит-Ижевск» (0+). А в 18:00 на поле выйдут «Звезда» и ильинский «Ильпар» (0+). Абсолютно все матчи турнира проходят в пермском футбольном манеже «Пермь Великая». Вход свободный.

Напомним, на прошлой неделе «Звезда» выступила на казанском Кубке Федерации футбола Республики Татарстан. На турнире пермяки заняли второе место.

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