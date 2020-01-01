В январе в Прикамье введено в эксплуатацию 112,5 тыс. кв. м жилья Из них 61,9 тыс. кв. м. — многоквартирного Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, в январе 2021 года на территории Пермского края в эксплуатацию введено 112,5 тыс. кв. м жилья. Из них 61,9 тыс. кв. м — многоквартирного, 50,6 тыс. кв. м — индивидуального.

Общий показатель на 10% выше, чем в январе 2020 года.

По предварительным данным Пермьстата, в 2020 году в регионе введено в эксплуатацию 1,195 млн кв. м жилья

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