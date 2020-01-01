Елена Синица В РФ зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В РФ зарегистрировали ещё одну вакцину от коронавируса — «КовиВак».Она стала третьей вакциной, зарегистрированной в РФ. Об этом сообщает правительство РФ.

«Зарегистрирована третья вакцина — «КовиВак». Её разработал Центр имени Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот» , — пояснил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, ранее в России были зарегистрированы вакцины «ЭпиВак-Корона» и «Спутник V». На данный момент на территории России прививают только компонентом вакцины «Спутник V».

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