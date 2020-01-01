Елена Синица
В РФ зарегистрирована третья вакцина от COVID-19
В РФ зарегистрировали ещё одну вакцину от коронавируса — «КовиВак».Она стала третьей вакциной, зарегистрированной в РФ. Об этом сообщает правительство РФ.
«Зарегистрирована третья вакцина — «КовиВак». Её разработал Центр имени Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот» , — пояснил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Напомним, ранее в России были зарегистрированы вакцины «ЭпиВак-Корона» и «Спутник V». На данный момент на территории России прививают только компонентом вакцины «Спутник V».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.