Мария Сыропятова Комиссия по транспорту рекомендовала мэрии проверить отмену бесплатных пересадок в УФАС и прокуратуре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Временная комиссия по транспорту при Пермской городской думе рекомендовала администрации Перми обратиться в УФАС и прокуратуру, чтобы проверить юридическую обоснованность планируемой отмены бесплатных пересадок для тех пассажиров общественного транспорта, которые оплатили проезд наличными.

На заседании комиссии 19 февраля начальник департамента транспорта Анатолий Путин подтвердил, что в мэрии подобных консультаций до принятия постановления по этому вопросу не проводили.

«Если произойдёт отмена управленческих решений после их принятия через месяц или два после многочисленных жалоб, то это будет крайне неприятно. Нужно заранее проговорить это с надзорными органами», — пояснил председатель временной комиссии по транспорту Александр Филиппов.

Напомним, мэрия Перми опубликовала постановление о том, что с 1 марта бесплатная пересадка в маршрутах общественного транспорта Перми будет предоставляться только при предъявлении билета с безналичной оплатой проезда. Также пересадка будет предоставляться только при посадке в транспортное средство иного маршрута.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.