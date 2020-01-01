Александр Репин отказался участвовать в конкурсе на пост главы Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Александ Репин. Фото: личная страница в Facebook

Владелец холдинга «Сатурн-Р» окончательно определился с конкурсом на пост главы Перми — он не будет в нём участвовать. Об этом он написал на своей страничке «ВКонтакте»: «Я принял однозначное решение не заявлять свою кандидатуру».

Напомним, ранее о своём желании побороться за пост мэра заявляли также общественник Денис Галицкий и глава велосообщества города Александр Синявский.

Но сдали документы в комиссию (то есть стали официальными претендентами) пока трое: активист Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев и депутат Заксобрания Александр Григоренко.

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