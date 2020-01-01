Григорий Серёдкин Кипр не откроется для российских туристов с 1 марта Вопрос об открытии страны для россиян отложен на месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Кипрские власти отложили открытие границ Кипра для россиян до 1 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в столице Республики Кипр Никосии.

«Перенос России в так называемые зелёную, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля. Также сообщается, что минздравом Кипра будут еженедельно пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки», — рассказали в посольстве.

В дипмиссии отметили, что с 1 марта до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к «серой» категории. То есть въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан, как и в настоящее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Кипр с 1 марта возобновляет международный туризм для граждан 56 стран, в том числе и россиян.

Регулярное авиасообщение России с Кипром всё ещё не восстановлено.

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