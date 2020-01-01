Григорий Серёдкин Кипр начнёт выдачу туристических виз россиянам с 1 марта Визу можно будет оформить онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Республика Кипр с 1 марта снова начнёт выдавать гражданам России туристические визы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, с 1 марта Кипр откроет свои границы для граждан из 56 стран. В их число входит и Россия. Однако страны будут разделены на четыре категории в зависимости от эпидемиологической ситуации в них. Категории стран будут еженедельно обновляться.

Например, гражданам стран «красной» категории для въезда на Кипр нужно сделать два ПЦР-теста — один не ранее чем за 72 часа до въезда, а второй — по прибытии. Тем, кто прибудет из стран «оранжевой» зоны нужен только тест для въезда. Все тесты придётся проходить за свой счёт. А туристам из стран «зелёной» категории анализы и вовсе не понадобятся.

Гражданам из стран «серой зоны» (в эту зону входят страны, не попавшие в первые три категории) нужно будет сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда. Позже их обяжут изолироваться по прибытии.

Помимо этого, все прибывающие должны будут зарегистрироваться на электронной платформе Cyprus Flight Pass в течение 24 часов до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19 (стоимостью 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).

Если при въезде в страну турист сдаст положительный тест на коронавирус, его направят на лечение. Расходы на проживание, еду и лекарства возьмёт на себя республиканское правительство.

Отметим, прямое регулярное авиасообщение России с Кипром всё ещё не восстановлено.

Напомним, открытие Кипра для туристов власти республики анонсировали в начале декабря 2020 года. На прошлой неделе стало известно о планах одного из туроператоров запустить чартерные рейсы из Перми в Ларнаку.

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