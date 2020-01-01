Алиса Окулова Праздничные выходные в Перми будут морозными Местами похолодает до -40° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Праздничные выходные, с 20 по 23 февраля, в Пермском крае ожидаются морозными. Ночью по-прежнему температура воздуха будет опускаться до -30°, а местами и до -40°. Днём — «повышаться» до -20°. Об этом сообщает «Гиметео».

В Перми в субботу ночью малооблачно, днём — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -25°…-27°, днём — до -17°.

В воскресенье пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха ночью -28°…-30°, днём -21°.

В понедельник температура воздуха ночью -29°, днём -25°. Будет пасмурно и небольшой снег.

Во вторник, 23 февраля, столбик термометра опустится до -31° ночью и -23° днём.

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