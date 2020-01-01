Мария Сыропятова Конкурсное производство в отношении ФК «Амкар» продлили до августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По ходатайству конкурсного управляющего Александра Маслакова конкурсное производство в отношении футбольного клуба «Амкар» продлили до 2 августа 2021 года. Данные об этом есть в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

Напомним, ФК «Амкар» был признан банкротом в ноябре 2018 года. С этого момента конкурсное производство неоднократно продлевалось. По заявлению представителей должника в ноябре 2018 году сумма требований кредиторов составляла 540 млн руб.

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