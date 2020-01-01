Алиса Окулова Кровля, сгоревшая при пожаре в жилом доме на Студенческой, полностью восстановлена На это потрачено 5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в здании на ул. Студенческой, 20 полностью восстановлена кровля. Об этом сообщили в горадминистрации.

На все работы было выделено 5 млн руб., плюс 1 млн руб. — на материальную помощь жителям пятиэтажки.

Напомним, рано утром 3 декабря 2020 года на здании загорелась крыша, в итоге сгорело 200 кв. м кровли. Жителям временно пришлось жить у родственников и в гостинице.

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