Алиса Окулова По факту сгоревшей кровли пятиэтажного дома на Студенческой возбуждено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении лиц, по вине которых произошёл пожар на кровле жилого дома на ул. Студенческой, 20. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее прокуратура Мотовилихинского района выявила нарушения в деятельности управляющей организации ООО «Наш район».

Как тогда сообщили в прокуратуре, компания не принимала меры по обслуживанию и эксплуатации электрооборудования данного дома, при этом не отключала неисправное оборудование до устранение неполадок.

Директору управляющей компании выло внесено представление о возбуждении уголовного дела.

Напомним, рано утром 3 декабря 2020 года в доме загорелась крыша, в итоге сгорело 200 кв. м кровли. Жителям временно пришлось жить у родственников и в гостинице.

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