Алиса Окулова
По факту сгоревшей кровли пятиэтажного дома на Студенческой возбуждено уголовное дело
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении лиц, по вине которых произошёл пожар на кровле жилого дома на ул. Студенческой, 20. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее прокуратура Мотовилихинского района выявила нарушения в деятельности управляющей организации ООО «Наш район».
Как тогда сообщили в прокуратуре, компания не принимала меры по обслуживанию и эксплуатации электрооборудования данного дома, при этом не отключала неисправное оборудование до устранение неполадок.
Директору управляющей компании выло внесено представление о возбуждении уголовного дела.
Напомним, рано утром 3 декабря 2020 года в доме загорелась крыша, в итоге сгорело 200 кв. м кровли. Жителям временно пришлось жить у родственников и в гостинице.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.