Алиса Окулова В Пермский край поступило 14 тыс. доз вакцины от коронавируса Преимущества в распределении получат поликлиники, где активнее проходит вакцинация Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермь доставили ещё 14,4 тыс. комплектов двухкомпонентной вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Партию распределят между медицинскими учреждениями региона, где проходит иммунизация населения. Наибольшее количество получат поликлиники, пациенты которых активнее записываются на профилактические прививки.

Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае первым компонентом вакцины привиты 25 079 человек, курс вакцинации полностью завершили 7550 человек.

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