Елена Синица Депутаты Заксобрания поддержали изменения в закон о налоговом инвестиционном вычете Поделиться Поделиться Твитнуть

РИА Новости

В четверг, 18 февраля, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края принят законопроект, корректирующий условия применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль.

Согласно корректировкам, при расчёте инвестиционного вычета предприятия смогут приобретать оборудование у связанных сторон с применением агентского договора в период действия инвестсоглашения.

Напомним, налоговый инвестиционный вычет позволяет уменьшать размер налога на прибыль на сумму вложений компании в создание или приобретение основных средств (машин, оборудования и некапитальных построек). Для региональных инвестиционных проектов ставка налога на прибыль понижена с 20% до 10%. Механизм будет действовать до конца 2027 года.

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