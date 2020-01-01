Елена Лодыгина журналист Администрация Перми частично погасит ранее взятый из краевого бюджета кредит Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми вынесла на рассмотрение депутатов поправки в бюджет на 2021 год и плановый период на 2022, 2023 годы. В числе изменений вопрос и о частичном погашении кредита. Об этом в ходе комитета по бюджету и налогам сообщила замглавы Перми Вера Титяпкина. Предлагается погасить не всю сумму кредита (1,412 млрд руб.), а лишь её часть — 479,5 млн руб. Эта сумма появилась за счёт остатков, скопившихся на начало года.

По словам Веры Титяпкиной, все эти средства в будущем планируется перераспределить. Так, 903 млн руб. будут направлены на оплату заключённых контрактов, по которым не были выполнены работы и не была проведена оплата. В том числе на реконструкцию здания школы на ул. Целинной (117 млн руб.), здания гимназии №17 (28 млн руб.), на строительство бассейна на ул. Гашкова (30 млн руб.), строительство и реконструкцию дорожных объектов (162 млн руб.), капремонт трамвайных путей и автомобильных дорог (145 млн руб.) и проведение ремонта набережной Камы (45 млн руб.).

На приобретение подвижного состава будет направлено 179 млн руб., на изъятие земельных участков и объектов недвижимости в целях строительства дорожных объектов — 92 млн руб., на реализацию проекта «Умный свет» — 70 млн, и на обустройство остановочных пунктов — 15 млн руб.

Напомним, пермские власти взяли кредит из краевого бюджета на покрытие собственного бюджетного дефицита. Кредит был предоставлен под 0,1% на пятилетний срок. В 2021 году дефицит городской казны ожидается на уровне 2,1 млрд руб., в 2022 году — 2,3 млрд руб., в 2023 году — около 1 млрд руб.

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