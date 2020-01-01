Елена Лодыгина журналист Администрация Перми получила кредит из краевого бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская мэрия в начале декабря получила кредит из краевого бюджета на покрытие бюджетного дефицита.

Об этом объявила замглавы Перми Вера Титяпкина в ходе заседания комитета по бюджету и налогам.

«Эти средства не останутся неиспользованными, из них будут финансироваться муниципальные контракты», — пояснила Вера Титяпкина.

Ранее о необходимости привлечения бюджетного кредита заявил глава Перми Дмитрий Самойлов во время представления в «нулевых чтениях» проекта бюджета на 2021–2023 годы. По его словам, кредит предоставляется из краевого бюджета под 0,1% на срок на пять лет. Денежные средства будут тратиться на покрытие бюджетного дефицита. Конкретный объём привлечённых средств не называется.

Напомним, в 2021 году дефицит городской казны ожидается на уровне 2,1 млрд руб., в 2022 году — 2,3 млрд руб., в 2023 году — около 1 млрд руб. Доходы в 2021 году составят 44,2 млрд руб., в 2022 году — 43,9 млрд руб., в 2023 году — 41,2 млрд руб. Расходы в 2021 году запланированы в объёме 46,4 млрд руб., в 2022-м — 46,1 млрд руб., в 2023-м — 42,2 млрд руб.

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