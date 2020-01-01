Елена Синица Заксобрание в первом чтении поддержало законопроект о штрафах за НТО на частных землях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого Законодательного собрания одобрили в первом чтении законопроект о благоустройстве дворовой территории и размещении на ней нестационарных торговых объектов (НТО).

Он предусматривает административные санкции за неправильное размещение НТО на дворовой территории и несоответствие НТО муниципальным правилам благоустройства в части внешнего вида. Также он предполагает подготовку новых документов, таких как паспорт благоустройства дворовой территории и типовой дизайн-проект, устанавливающих требования как к размещению, так и к внешнему виду НТО.

Для граждан штраф составит от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Ранее этот законопроект в первом чтении поддержал профильный комитет по государственной политике и местному самоуправлению.

Срок подачи поправок установлен до 10 марта 2021 года

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