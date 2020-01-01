Елена Лодыгина журналист Пермская мэрия, по сравнению с прошлым годом, увеличила доходную часть бюджета на 26,6% Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева в ходе комитета по бюджету и налогам Пермской городской думы отчиталась о доходах бюджета за январь 2021 года. По её словам, доходы за январь составили 1,2 млрд руб., или 2,7% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение доходной части произошло на 26,6% за счёт межбюджетных трансфертов и субсидий из краевого бюджета.

Если говорить о структуре доходов за январь 2021 года, то собираемость по налоговым платежам составила 90%, по неналоговым — 74%, по безвозмездным поступлениям — 36%. Как отметила глава КСП, наибольшее невыполнение плана зафиксировано по налоговым доходам физических лиц — на 60 млн руб., по неналоговым доходам от платы за проезд в пассажирском транспорте — 116,5 млн руб. При этом был перевыполнен план по доходам от продажи земельных участков (почти на 10 млн руб.) и от арендной платы за земельные участки (на 6 млн руб.).

Исполнение расходной части городского бюджета по состоянию за январь 2021 года составило 1,3 млрд руб. Из них 0,6 млрд руб. потрачено на образование, 0,3 млрд руб. — на транспорт, и 0,1 млрд руб. — на дорожный фонд.

Напомним, всего в бюджете Перми в 2021 году доходная часть заложена в сумме 44,3 млрд руб., расходная — 47,1 млрд руб.

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