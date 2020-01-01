Елена Синица Депутаты поддержали во втором чтении законопроект о штрафах за граффити Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании краевого парламента 18 февраля депутаты приняли законопроект об административных нарушениях во втором чтении. Он предполагает введение новых штрафов за порчу фасадов и их ненадлежащее содержание, повреждение зелёных насаждений, а также купание в фонтанах и других не установленных для этого местах. Инициатором поправок выступила фракция «Единая Россия».

Между первым и вторым чтением некоторые формулировки были уточнены. Например, предлагается штрафовать за «купание у пристаней», «в пределах запретных и охраняемых зон», а также в иных местах, «где выставлены информационные ограничительные знаки». Кроме того, купающихся в неположенном месте сначала будут предупреждать.

Также законопроект дополнен штрафами за самовольный отвод и слив поверхностных, грунтовых и хозяйственно-бытовых вод в ливневую канализацию. Штрафные санкции за такое правонарушение составят: для граждан — от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. и для юридических лиц от 10 тыс. до 50 тыс. руб.

Помимо этого, увеличиваются штрафы за повторное (в течение года) складирование мусора или снега вне предназначенных для этого территорий: для граждан он составит от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 40 тыс. до 60 тыс. руб.





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