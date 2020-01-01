Елена Синица Строительством третьего моста через Каму заинтересовались четыре инвестора Среди них — две китайские компании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 18 февраля министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский сообщил о четырёх инвесторах, претендующих на строительство третьего моста через Каму.

На вопрос депутата Заксобрания Александра Григоренко о том, есть ли конкретные предложения, министр транспорта ответил: «На сегодняшний день рассматриваются группа компаний «ВИС», «Автобан». Также две китайские компании, с ними созданы рабочие группы».

Также он добавил, что проезд по этому мосту будет платным.

Кроме того, министр подчеркнул, что инвестора планируется определить до конца этого года.

Напомним, 16 февраля на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента Алякринский сообщил, что третий автомобильный мост появится в створе ул. Крисанова, его ориентировочная стоимость — 43,6 млрд руб.

По его словам, проектно-изыскательские работы запланированы на 2022–2023 годы, а строительно-монтажные — на 2024–2027 годы. Предполагается, что длина объекта составит 11,95 км.

Как отметил министр, построить мост предполагается на основе государственно-частного партнёрства.

Напомним, в ноябре 2020 года в интервью «Новому компаньону» губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что региональные власти рассчитывают вложить в строительство моста не более 15% стоимости проекта.

«Посчитаны транспортная модель, потоки. Определена ориентировочная стоимость этого проекта с транспортными развязками. Проработаны три варианта транспортных развязок в Камской долине. Дальше надо будет определяться с выбором партнёра. Но это должен быть не просто хороший подрядчик, а тот, который имеет ещё и лоббистские возможности. То есть он должен на себя взять ответственность и в него должны верить на федеральном уровне, верить в то, что он этот проект реализует. Моя задача — сделать так, чтобы со стороны края в реализацию этого проекта было вложено не более 15% от его общей стоимости. Мы живём в непростой экономической ситуации, нам надо максимально постараться двигать инфраструктурные проекты», — пояснил тогда губернатор.

До этого региональные власти рассматривали несколько вариантов расположение нового моста: рядом с существующим Коммунальным мостом, в районе Мотовилихинских заводов, в створе ул. Крисанова и в районе пл. Гайдара.

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