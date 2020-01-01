Третий мост через Каму обойдётся в 43,6 млрд руб. Окончательно определено и место его строительства — створ ул. Крисанова Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Третий автомобильный мост в Перми появится в створе ул. Крисанова, а ориентировочная его стоимость — 43,6 млрд руб. Об этом 16 февраля на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края сообщил региональный министр транспорта Андрей Алякринский.

По его словам, проектно-изыскательские работы запланированы на 2022–2023 годы, а строительно-монтажные — на 2024–2027 годы. Предполагается, что длина объекта составит 11,95 км.

Как отметил министр, построить мост предполагается на основе государственно-частного партнёрства.

Члены комитета рекомендовали Заксобранию принять решение о включении объекта в перечень объектов автодорожного строительства.

Напомним, в ноябре 2020 года в интервью «Новому компаньону» губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что региональные власти рассчитывают вложить в строительство моста не более 15% стоимости проекта.

«Посчитаны транспортная модель, потоки. Определена ориентировочная стоимость этого проекта с транспортными развязками. Проработаны три варианта транспортных развязок в Камской долине. Дальше надо будет определяться с выбором партнёра. Но это должен быть не просто хороший подрядчик, а тот, который имеет ещё и лоббистские возможности. То есть он должен на себя взять ответственность и в него должны верить на федеральном уровне, верить в то, что он этот проект реализует. Моя задача — сделать так, чтобы со стороны края в реализацию этого проекта было вложено не более 15% от его общей стоимости. Мы живём в непростой экономической ситуации, нам надо максимально постараться двигать инфраструктурные проекты», — пояснил тогда губернатор.

До этого региональные власти рассматривали несколько вариантов расположение нового моста: рядом с существующим Коммунальным мостом, в районе Мотовилихинских заводов, в створе ул. Крисанова и в районе пл. Гайдара.

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