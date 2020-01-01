Елена Синица НКО в сфере прикамского туризма получат господдержку Поделиться Поделиться Твитнуть

Экскурсия Гражданского общества губернской Перми

Тимофей Дубровских

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 18 февраля депутаты поддержали законопроект о государственной поддержке для некоммерческих организаций (НКО) в сфере туризма.

Согласно проекту закона, НКО в сфере туризма смогут получать финансовую поддержку, например субсидии и гранты на конкурсной основе из краевого бюджета.

Помимо этого, такие организации могут претендовать на налоговые льготы, привилегии при аренде муниципального и регионального имущества, осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, а также получать информационно-методическую и консультационную поддержку.

Для того чтобы претендовать на эту поддержку, социально ориентированные НКО должны входить в краевой реестр.

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