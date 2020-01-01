Елена Синица Краевые НКО в сфере туризма смогут претендовать на дополнительную господдержку Поделиться Поделиться Твитнуть

Экскурсия Гражданского общества губернской Перми

Тимофей Дубровских

На пленарном заседании Закснодательного собрания Пермского края 21 января депутаты поддержали законопроект о внесении некоммерческих организаций (НКО) в сфере туризма в перечень претендующих на государственную поддержку.

В закон «О государственной поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» внесены изменения, согласно которым НКО в сфере туризма смогут получать финансовую поддержку, например субсидии и гранты на конкурсной основе из краевого бюджета.

Кроме того, такие организации могут претендовать на налоговые льготы, привилегии при аренде муниципального и регионального имущества, осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственной нужд, а также получать информационно-методическую и консультационную поддержку.

Для того чтобы претендовать на эту поддержку, социально-ориентированные НКО должны входить в краевой реестр.

В ходе заседания законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении. Второе чтение состоится на февральском заседании Заксобрания.

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