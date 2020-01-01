Елена Синица Жителям Прикамья разрешили митинговать около медицинских и образовательных учреждений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законодательное собрание Пермского края приняло законопроект «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края». Решение было принято на пленарном заседании 18 февраля.

Согласно законопроекту, на территории края будет разрешено проводить митинги рядом с организациями здравоохранения и образования. В документации к проекту закона отмечается, что актуальность его принятия связана с решением Конституционного суда РФ.

В рамках заседания депутаты приняли законопроект во втором чтении.

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