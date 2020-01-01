Елена Синица Краевой парламент рассмотрит вопрос о запрете проводить собрания и митинги у зданий экстренных служб Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению в среду, 20 января, был рассмотрен вопрос об изменении в закон «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края».

Согласно законопроекту, жителям региона будет запрещено проводить собрания и митинги на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб, вне зависимости от форм их собственности.

При этом будет разрешено проводить митинги рядом с организациями здравоохранения и образования. В документации к законопроекту отмечается, что актуальность его принятия связана с решением Конституционного суда РФ. Проект закона планируется рассмотреть на пленарном заседании заксобрания 21 января.

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