Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Конкурс по выбору директора Пермского театра оперы и балета будет закрытым Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

О процедуре назначения «Новому компаньону» рассказала советник губернатора Пермского края по культуре Эльмира Щербакова.

По словам Эльмиры Щербаковой, ею был проделан анализ и предварительный отбор кандидатов. Из списка 35 известных в театральном мире менеджеров был сформирован шорт-лист в количестве восьми имён. Окончательный выбор будут делать губернатор Дмитрий Махонин, вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов и министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Новый генеральный директор Пермского театра оперы и балета будет принят на работу с испытательным сроком.

Почему была избрана именно такая процедура, а также о культурных планах на 300-летие Перми и о многом другим Эльмира Щербакова рассказала «Новому компаньону» в интервью.

По нашей информации, решение о новом руководителе театра может быть принято в ближайшие дни. Кандидатура директора по развитию Аллы Платоновой по не известным нам причинам в списки не вошла.





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