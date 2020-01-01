Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Приглашение работать в Перми — реально крутой разворот в моей судьбе» Советник губернатора по культуре Эльмира Щербакова — о возможностях продвижения Пермского края и о том, как подбираются кандидаты на пост нового гендиректора оперного театра Поделиться Поделиться Твитнуть

Эльмира Щербакова

из личного архива

— Расскажите, как произошло ваше знакомство с Пермским краем?

— Впервые я приехала сюда 15 лет назад, когда работала в одной из структур АФК «Система», так что давно знаю и люблю Пермский край. «Системе» тогда принадлежала компания «Пермские моторы». Тогда же я познакомилась с Театром-Театром и с театром «У Моста». Сергей Федотов меня поразил: я увидела в нём страсть к театру, ко всему, что он делает! Театр-Театр и Борис Леонидович Мильграм впечатлили меня своими масштабами. Я смотрела мюзикл «Доктор Живаго»…

Приглашение работать в Перми — реально крутой разворот в моей судьбе. Конечно, я понимаю, что в Перми в сфере культуры много разных направлений развития, много амбиций. И это соответствует моему подходу к работе, соответствует той энергии, которую могу вложить.

Дмитрий Николаевич Махонин сделал предложение работать вместе, я согласилась. Меня благословили на это большие люди, которых я считаю своими учителями, такие как Валерий Гергиев. Валерий Абисалович надеется, что с моим приходом Пермь ещё увереннее подтвердит свой статус третьей культурной столицы России. Он готов в этом помогать, а он — знаковая фигура, мировая.

— У вас давние отношения с пермскими театрами…

— Когда я была директором биеннале театрального искусства в Москве и Санкт-Петербурге, то имела возможность выбирать участников. Прилетев в Пермь, посмотрела «Вассу» в театре «У Моста», мне она очень понравилась, и мы пригласили театр на биеннале. Пермский театр показал свой спектакль в Москве, в Вахтанговском театре. Зрители столицы были в восторге. Мне говорили, что пермский театр ярче, чем многие московские.

Когда началась федеральная программа «Большие гастроли», я предложила Борису Леонидовичу Мильграму организовать обменные гастроли. Театр-Театр тогда выезжал в Москву, а сюда приезжал театр Терезы Дуровой. Это было года три назад.

Когда в Театре-Театре шла реконструкция, я старалась сделать так, чтобы театр не простаивал, ездил на гастроли, — это очень важно.

Решающим событием был приезд куратора театрального фестиваля в Авиньоне Жан-Пьера Тибода в Пермь. Он выбрал для поездки в Авиньон несколько спектаклей Театра-Театра и Пермского театра оперы и балета.

Мы планируем показать наши спектакли в этом году в Авиньоне. Французы уже звонят мне по организации приезда театров из России. Я удивилась: «У вас же комендантский час, всё закрыто!» — а они отвечают: «Мы знаем, что вы обязательно приедете!»

И правда, чего нам бояться? У нас есть вакцина. Бояться не надо. Вспоминаю в связи с этим анекдот.

К мэру одного города пришла Смерть и говорит: «Я заберу у тебя 50 человек». Мэр подумал и согласился: безнадёжные больные, дряхлые старики… Пусть забирает! Через некоторое время ему приносят отчёт: умерло 250 человек. Мэр возмущённо спрашивает Смерть: «Ты ведь просила всего 50 человек!» А Смерть отвечает: «50 человек мои, а остальные умерли от страха».

— Это очень хорошая притча!

— Мы, россияне, счастливые люди: у нас открыты театры и музеи, пусть и с ограничениями. Мои знакомые из Бельгии, Франции, Италии, те, у кого была возможность, приезжали сюда и ходили по всем мероприятиям, потому что у нас всюду жизнь, а там всё закрыто.

— Вы связаны с Пермью ещё и фестивалем уличных театров…

— Я давно интересуюсь уличными театрами. С 2002 года проводила карнавалы в городах Поволжья — Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Ульяновске. Благодаря этому познакомилась с Сергеем Владиленовичем Кириенко и была награждена благодарностью полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Карнавальное движение предусматривает использование уличных театров. Я много ездила, бывала в Бразилии, в Ницце, даже работала волонтёром, чтобы увидеть изнутри, как устроены главные карнавалы мира. Там познакомилась с огромным количеством уличных театров! Реально очень пристрастилась к этой культуре. Я считаю, что театр будет развиваться в двух направлениях: первое — это академический театр, масштабные постановки, красивое здание, дорогие билеты, дресс-код; а второе — предельно демократичный театр, и это направление мне кажется очень важным, оно знакомит с театром всех, независимо от образования, социального статуса.

В Подольске я занималась организацией фестиваля уличных театров «Сон в летнюю ночь»; в прошлом году его отменили из-за пандемии. Зато в Пермь в том же 2020 году мы привезли 19 уличных театров. Программа фестиваля, который прошёл на эспланаде, была очень насыщенная. Люди два дня смотрели спектакли и не расходились, хотя лил проливной дождь. Это были лучшие российские театры, один приехал из Эстонии! «Пластилиновый дождь» из Самары показал фантастическое действо на подъёмных кранах! Мы должны гордиться: это был единственный фестиваль уличных театров в мире, и 21 театр принял участие! 18 836 зрителей, которые увидели наше представление онлайн и на площади! Пермь была лидером и авангардом культурной жизни мира.

— В чём вы сами видите свою роль в Пермском крае?

— Это продвижение Пермского края в федеральных программах, в международных событиях. Мы хотели бы видеть в числе наших стратегических партнёров Зальцбург в Австрии, Авиньон во Франции и Дуйсбург в Германии — город-побратим Перми. Дмитрий Николаевич хотел бы представить Пермский край как территорию устойчивого развития в представительстве ООН в Швейцарии, в Женеве.

Мы находимся в середине континента, на границе Европы и Азии. Моя дочка говорила в детстве «густая середина», и вот мы находимся в «густой середине» нашей Родины и всей Евразии. У меня сложились отличные отношения с Казахстаном. В позапрошлом году я делала на день города Нур-Султана большую программу российской культуры. С Казахстаном может получиться очень хорошая история.

— А вы уже бывали в других городах Пермского края?

— Конечно! Была в Губахе много раз. Два раза — на «Тайнах горы Крестовой». Мне это очень интересно. И ещё один раз была зимой, каталась на горных лыжах, смотрела спектакль в театре «Доминанта».

— Театр очень важен для этого города…

— За что я люблю вот такие театры — за то, что его любят горожане!

— А в Лысьве вы не были?

— Была, конечно!

— Как в Лысьве любят театр! Как они готовятся, как одеваются, как аплодируют стоя!

— И в Губахе тоже! Женщины пришли все с туфельками! Во время спектакля в одной из сцен была пауза. Зал замер. Просто звенящая тишина! Как давно я не видела такого в столичных театрах! У нас ведь публика уже всё видела, всё знает… В театрах малых городов атмосфера совсем другая, и мне это очень нравится.

В театры я хожу часто, недавно посмотрела спектакль театра «Большая стирка» «Брут — история собаки». Уверена, этот спектакль надо показывать везде, особенно в Германии.

Пока что я хорошо знаю процесс развития театрального дела Пермского края, но с культурным процессом в целом буду знакомиться плотнее. Мне это очень важно. Продвижение возможно только тогда, когда хорошо знаешь предмет.

— Вы будете заниматься только театрами или культурой в целом?

— Наш стратегический план — это 300-летие Перми. Буду рядом с губернатором, помогать, аккумулировать всё лучшее и самое достойное. Предстоит большая работа по улучшению формирования городской среды. В юбилейных мероприятиях должны быть отражены все виды творческой деятельности: от изобразительного искусства до народного творчества. Мы планируем подписать соглашение о культурном партнёрстве с Екатеринбургом, организовать перекрёстный Год Перми в Екатеринбурге и Год Екатеринбурга в Перми.

И примерно такая же история с Санкт-Петербургом. Мы очень хотим, чтобы Мариинский театр, который связан с Пермью, можно сказать, на генетическом уровне, поддерживал эту связь. Хотим открыть в Петербурге представительство Пермского края, продвигать туристическую сферу.

Между прочим, в Перми немало выходцев из Питера, есть и сейчас петербуржцы, готовые переехать в Пермь. Мы хотели бы открыть в Перми Петербургское землячество, а Пермское землячество в Петербурге уже есть.

У Дмитрия Николаевича много планов. Мне нравится, что он увлечённый, живой, во всём старается разобраться.

Надеюсь, что Пермский край меня примет. У меня наработаны огромные ресурсы, и я очень хочу, чтобы они здесь пригодились. Хочу получить новый опыт от своей деятельности. Надеюсь, что удастся помочь всему культурному сообществу Пермского края. Планирую раз в месяц проводить совещания, причём не только в Перми: Пермский край большой, здесь мне интересны не только театры. Недавно посмотрела работы пермской акварельной школы и была поражена их высоким уровнем. Думаю, многие музеи в Европе захотят увидеть выставку этих работ. Уже думаю, что надо будет показать их в центре Помпиду в Мерце и в национальных музеях Словакии, Казахстана и Лихтенштейна. Всё это войдет в программу грядущего юбилея.

— Как продвигается история с новым генеральным директором Пермского театра оперы и балета?

— Я отобрала 35 потенциальных кандидатур, это была огромная работа. Есть среди претендентов крепкие чиновники, есть очень хорошие кандидаты — их мы представим комиссии, в которой будут Дмитрий Самойлов, Вячеслав Торчинский и губернатор.

— То есть открытого конкурса не будет, будет назначение?

— Да, там и Устав театра не подразумевает проведения конкурса, и это не совсем целесообразно…

— В Перми было два прецедента с открытыми конкурсами, и оба удачные: выбирали директора филармонии и худрука театра кукол.

— Открытые конкурсы хороши тогда, когда может появиться не известная никому интересная кандидатура; но директор оперного театра с функциями интенданта, то есть и творческий руководитель, и хозяйственник, — это не та фигура, которая может быть никому не известна. Таких людей очень немного, и это люди с амбициями: они могут не пойти на конкурсные процедуры, а вот персональное предложение могут принять. В этой истории конкурс — это скорее способ потерять интересную кандидатуру, чем найти. Я бы не рискнула. Вот поэтому мы представим руководителям региона восемь кандидатур. Все они опытные управленцы, все с музыкальным образованием.

Директора выберет губернатор, он будет принят с испытательным сроком.

Этот театр всем нам очень дорог, и мы стремимся к тому, чтобы новый руководитель продолжил его славную историю.

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