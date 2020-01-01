Елена Синица Краевой парламент поддержал продление налоговых льгот для торговли и общепита Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края 18 февраля на пленарном заседании поддержали в первом чтении законопроект о продлении действия пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в сфере непродовольственной торговли и общественного питания.

Для этих предприятий понижены до 1% ставки по режиму «доходы» и до 5% — по режиму «доходы минус расходы». Выпадающие доходы регионального бюджета на 2021 год от этой меры поддержки составят 742 млн руб.

Кроме этого, предлагается расширить перечень организаций, имеющих право воспользоваться упрощённой системой налогообложения. В их числе предприятия в сфере туризма, гостиничного обслуживания и центров детского отдыха. Предварительно, поддержка данных отраслей может обойтись краевому бюджету в 140–150 млн руб. Принятие проекта закона во втором чтении запланировано на пленарном заседании Заксобрания в марте.

«Мнение депутатов базируется на мнении наших избирателей. Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса — правильная и необходимая инициатива. Сегодня предпринимательский сектор составляет серьёзную часть экономики региона, в котором задействовано значительное число жителей Прикамья», — прокомментировал решение депутатов спикер краевого парламента Валерий Сухих.

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