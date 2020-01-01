Началось восстановление мировых цен на хлористый калий Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала 2021 года мировые цены на хлористый калий стали восстанавливаться. Об этом свидетельствуют данные спотовых котировок, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

Цены на гранулированный калий в США в январе выросли на 31% относительно середины 2020 года на условиях FOB NOLA, до $335 за тонну. В Бразилии цена калия на условиях CFR выросла более чем на 10% только за декабрь 2020-го — январь 2021 года. В Юго-Восточной Азии, по данным агентства ICIS, калийные котировки выросли с августа 2020 года почти на 12% к февралю 2021 года, до $268 за тонну.

В начале прошлого года высокий уровень предложения и товарных остатков давил на цены. Помимо этого, влияние оказывали отсутствие контрактов с крупнейшими потребителями — Китаем и Индией, а также неопределённость, связанная с распространением коронавируса, хотя в целом его влияние на калийный рынок было несущественным.

Глава «Уралкалий-Трейдинга» Александр Терлецкий пояснил, что на всех глобальных рынках уже отмечается существенный рост спроса, «обусловленный прекрасной экономикой производителей основных сельскохозяйственных культур, который очень позитивно отразился и на ценах в ряде регионов».

Эксперты отмечают, что российские и белорусские поставщики планируют расширение объёмов производства, из-за чего мировое предложение может вырасти на 5%. На фоне этого, отмечают эксперты, между производителями может ужесточиться борьба за потребителя, которая уже сейчас заставляет «Беларуськалий» демпинговать при заключении долгосрочных контрактов на поставку в Индию и Китай, которые традиционно являются индикаторами минимальной цены для остального рынка. В январе национальный трейдер Белорусская калийная компания подписала годовой договор с Индией на поставку калия по $247 за тонну, а в начале февраля на аналогичных условиях договорилась об импорте с Китаем. Другие производители — «Уралкалий», немецкая K+S, а также канадская Nutrien и ее трейдер Canpotex — посчитали такую цену заниженной.

По данным отраслевого аналитического агентства CRU, поставщики рассчитывали на рост цены по новому контракту в $40–50 за тонну к предшествующему контракту, но по итогу она выросла лишь на $17 за тонну на условиях CFR для Индии и на $27 — для Китая.

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