Мария Сыропятова
Замглавы Перми объяснил, почему вдоль новой трамвайной ветки на Революции нет остановочных павильонов
Их планируют установить в июне
Остановочные павильоны на ул. Революции вдоль новой трамвайной ветки от Центрального рынка до ул. Сибирской установят до 10 июня 2021 года. Об этом на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальным имуществом сообщил замглавы Перми Анатолий Дашкевич.
По его словам, задержка с их установкой связана с внесением изменений в проектно-сметную документацию. Прежний проект не предусматривал использование на линиях двух- и трёхсекционных трамваев. После закупки трёхсекционного трамвая «Лев» (в Перми работает один трёхсекционный трамвай, но нет двухсекционных) в мэрии приняли решение о доработке проекта.
Напомним, новую ветку открыли 16 января этого года. Пока по ней курсируют трамваи двух маршрутов — №6 и №11.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.