Мария Сыропятова Замглавы Перми объяснил, почему вдоль новой трамвайной ветки на Революции нет остановочных павильонов Их планируют установить в июне Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Остановочные павильоны на ул. Революции вдоль новой трамвайной ветки от Центрального рынка до ул. Сибирской установят до 10 июня 2021 года. Об этом на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальным имуществом сообщил замглавы Перми Анатолий Дашкевич.

По его словам, задержка с их установкой связана с внесением изменений в проектно-сметную документацию. Прежний проект не предусматривал использование на линиях двух- и трёхсекционных трамваев. После закупки трёхсекционного трамвая «Лев» (в Перми работает один трёхсекционный трамвай, но нет двухсекционных) в мэрии приняли решение о доработке проекта.

Напомним, новую ветку открыли 16 января этого года. Пока по ней курсируют трамваи двух маршрутов — №6 и №11.

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