В Перми открыта новая трамвайная ветка на ул. Революции
Трамваи впервые начали курсировать между ул. Куйбышева и Сибирской
В субботу, 16 января, в Перми впервые в истории города была открыта трамвайная ветка на ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Это первая новая ветка, запущенная с 1970-х годов.
Врио главы Перми Алексей Дёмкин:
— Участок от Куйбышева до Сибирской — небольшой, но принципиальный для развития трамвайной сети: появилась прямая связь между Индустриальным и Мотовилихинским районам. Благодаря средствам, которые выделяются городу, в том числе из краевого бюджета, у нас есть возможность закупать новые трамваи, в которых безопасно и комфортно пассажирам.
На линию запущены трамваи маршрута №11 «Школа №107» — «Пермская ярмарка». Позже планируется запустить трамваи изменённого маршрута №6 «Станция Пермь II» — «ОАО «Велта».
Также на указанном участке планируется запустить автобусные маршруты.
Отметим, что запуск трамваев по новому участку привёл к нескольким изменениям на других маршрутах.
Константин Долгановский
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