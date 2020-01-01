В Перми открыта новая трамвайная ветка на ул. Революции Трамваи впервые начали курсировать между ул. Куйбышева и Сибирской Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 16 января, в Перми впервые в истории города была открыта трамвайная ветка на ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Это первая новая ветка, запущенная с 1970-х годов.

Врио главы Перми Алексей Дёмкин:

— Участок от Куйбышева до Сибирской — небольшой, но принципиальный для развития трамвайной сети: появилась прямая связь между Индустриальным и Мотовилихинским районам. Благодаря средствам, которые выделяются городу, в том числе из краевого бюджета, у нас есть возможность закупать новые трамваи, в которых безопасно и комфортно пассажирам.

На линию запущены трамваи маршрута №11 «Школа №107» — «Пермская ярмарка». Позже планируется запустить трамваи изменённого маршрута №6 «Станция Пермь II» — «ОАО «Велта».

Также на указанном участке планируется запустить автобусные маршруты.

Отметим, что запуск трамваев по новому участку привёл к нескольким изменениям на других маршрутах.

Константин Долгановский

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