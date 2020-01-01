Сергей Данилов Трамваи в Перми перенаправлены на новый участок путей по ул. Революции Поделиться Поделиться Твитнуть

С сегодняшнего дня, 16 января, изменилось движение нескольких трамвайных маршрутов в связи с открытием нового участка путей на ул. Революции, а также началом реконструкции части трамвайных путей на ул.Уральской. Об этом сообщают в администрации Перми.

Вечером 15 января были внесены итоговые корректировки в маршруты следования трамваев.

Так, в связи с началом реконструкции трамвайных путей на ул. Уральской трамваи №8 и №11 следуют от Северной дамбы по ул. Крупской до остановки «Пермская ярмарка». При этом трамвай №11 от ул. Пушкина через площадь у Центрального рынка будет перенаправлен на новый участок трамвайных путей ул. Революции.

Для связи улиц Мира и Ленина начал курсировать новый трамвайный маршрут №12 «Школа №107» — «Разгуляй», который компенсирует изменения маршрута №11. Он будет следовать по шоссе Космонавтов, улицам Мира, Карпинского, Столбовой, Крисанова, Крылова, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Куйбышева и Ленина.

Трамвай №4 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Висим» на время ремонта на ул. Уральской перестанет курсировать.

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