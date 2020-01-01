Григорий Серёдкин «Звезда-2005» проиграла чемпиону Казахстана Это второе подряд поражение «звёздочек» на турецком сборе Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Пермский ЖФК «Звезда-2005» в товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции уступил казахскому ФК «БИИК-Казыгурт» (г. Шымкент). Игра завершилась со счётом 1:2.

Голом в составе пермячек отметилась новичок клуба — Алеся Лынько. На 12-й минуте встречи она дальним ударом из-за пределов штрафной отправила мяч точно в девятку ворот соперниц. Но затем «звёздочки» дважды пропустили: на 16-й и 27-й минутах встречи. Во втором тайме обе команды пытались изменить ход матча, однако счёт остался прежним — 1:2.

Напомним, ранее «Звезда-2005» с минимальным счётом уступила сопернику по Суперлиге — ЖФК «Краснодар». Турецкий сбор пермской команды продлится до 1 марта.

«БИИК-Казыгурт» — женский футбольный клуб из Шымкента был основан в 2009 году на базе многократного чемпиона Казахстана — ЖФК «Алма-КТЖ». В нынешнем розыгрыше Женской Лиги Чемпионов УЕФА в рамках 1/16 финала «БИИК-Казыгурт» по сумме двух встреч одолел украинский «Жилстрой-2» из Харькова. Уже в начале марта казахстанский клуб в 1\8 финала встретится с мюнхенской «Баварией».

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