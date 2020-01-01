В Пермском крае 60% сделок на рынке нового жилья происходит с использованием эскроу-счетов При этом доля договоров долевого участия за год выросла почти на 5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2020 года, доля сделок на рынке первичного жилья в Пермском крае с использованием эскроу-счетов составила 60%. Об этом сообщает ЦИАН.

Всего за год было оформлено 13,4 тыс. сделок по договорам долевого участия (рост по сравнению с 2019 годом — на 4,9%), из них 8 тыс. — с эскроу-счетами.

При этом, в масштабах всей России, спрос на первичном рынке недвижимости за год снизился на 2,5% (до 763,8 тыс. сделок). Во втором полугодии заключено 63% от всего числа договоров долевого участия.

Но Прикамье входит в число регионов (их примерно половина от всех), где количество договоров за год увеличилось. Также в крае показатели лучше среднероссийских по использованию эскроу-счетов (60%, в отличие от среднероссийской доли в 37%).

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