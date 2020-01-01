Мария Сыропятова Мэрия собирается «в ближайшие дни» объявить аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» Поделиться Поделиться Твитнуть

проект манежа

Администрация Перми

Аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» будет объявлен «в ближайшие дни». Об этом на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы рассказал первый заместитель главы Перми Виктор Агеев.

Напомним, что стоимость работ оценена в 562,6 млн руб. Соответствующая сумма заложена в пермском бюджете на 2021–2023 годы. Ранее депутаты высказывали сомнения, что указанной суммы будет достаточно для реконструкции и закупки оборудования. Проект реконструкции здания манежа был разработан в феврале 2020 года.

На первом этаже здания будут размещены беговые дорожки длиной 200 м со скруглениями по радиусу, две легкоатлетические дорожки по 110 м, сектор для толкания ядра, площадка для прыжков в длину, трибуны, судейская комната, комментаторская кабина, тренажёрный зал с раздевалками и конференц-зал. Фасад здания перекрасят в яркие цвета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.