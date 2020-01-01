Мария Сыропятова
Мэрия собирается «в ближайшие дни» объявить аукцион на реконструкцию манежа «Спартак»
Аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» будет объявлен «в ближайшие дни». Об этом на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы рассказал первый заместитель главы Перми Виктор Агеев.
Напомним, что стоимость работ оценена в 562,6 млн руб. Соответствующая сумма заложена в пермском бюджете на 2021–2023 годы. Ранее депутаты высказывали сомнения, что указанной суммы будет достаточно для реконструкции и закупки оборудования. Проект реконструкции здания манежа был разработан в феврале 2020 года.
На первом этаже здания будут размещены беговые дорожки длиной 200 м со скруглениями по радиусу, две легкоатлетические дорожки по 110 м, сектор для толкания ядра, площадка для прыжков в длину, трибуны, судейская комната, комментаторская кабина, тренажёрный зал с раздевалками и конференц-зал. Фасад здания перекрасят в яркие цвета.
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