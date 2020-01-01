Мария Сыропятова Число банкротств в Пермском крае выросло на 55% Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество заявлений о банкротстве в Пермском крае за полтора месяца 2021 года составило 334, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

Напомним, что 7 января 2021 года закончился мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей. Он был введён федеральным правительством 4 апреля 2020 года на фоне введения ограничения из-за коронавируса.

На фоне отмены моратория эксперты прогнозируют рост числа банкротств в Пермском крае.

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