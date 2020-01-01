Елена Синица В Прикамье штрафы за безбилетный проезд могут поднять до московского уровня Прорабатывается вопрос о том, чтобы штрафовать на 1 тыс. руб. вместо 500 руб., а при повторном нарушении — до 2 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В среду, 17 февраля, на комитете по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края министр транспорта Андрей Алякринский сообщил о необходимости повышения штрафов за безбилетный проезд.

По информации, предоставленной в краевой парламент, это связано с введением бескондукторной системы в общественном транспорте в третьем квартале 2021 года. Согласно озвученным данным, эта система в других регионах, как правило, приводит к снижению доходов от оплаты проезда.

Поэтому краевой минтранс предлагает повысить штраф за безбилетный проезд в городском пассажирском транспорте и автомобильном транспорте общего пользования с 500 руб. до 1 тыс. руб., а за повторное нарушение тем же лицом — до 2 тыс.руб.

По информации контрольно-ревизионной службы МКУ «Городское управление транспорта», за шесть месяцев 2020 года было выявлено 116 безбилетных пассажиров.

На заседании комитета Андрей Алякринский также рассказал, что в Москве, Санкт-Петербурге, Тульской и Нижегородской областях штраф составляет 1 тыс. руб., в Волгоградской области — 500 руб., в Тульской — 300 руб.

Депутат Заксобрания Владимир Корсун отметил: «Настолько стремительно снижается жизненный уровень, что повышение штрафа в два раза — это неправильно». Этой же позиции придерживается и другой депутат, Надежда Лядова. Она отметила, что «сто безбилетных пассажиров — это недостаточно много, стоит усилить контроль за проездом».

Она также спросила, распространяется ли это правило на детей, заммиинистра транспорта Александр Клебанов ответил, что нет.

По итогу заседания депутаты решили, что инициатива требует дополнительной проработки и анализа, поэтому к её обсуждению вернутся в мае.

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