В Пермь прибыли ещё шесть трамваев «Львёнок» Этой поставкой завершено исполнение контракта на поставку 15 трамваев Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермь прибыли шесть трамваев 71-911 ЕМ «Львёнок» производства ООО «ПК Транспортные системы». Это последняя партия по контракту с производителем. Об этом сообщили в горадминистрации.

Напомним, согласно контракту с «ПК Транспортные системы», в Пермь должны быть поставлены 15 трамваев. Прошлая партия из трёх «Львят» прибыла в начале января, шесть трамваев — в конце декабря 2020 года.

Все трамваи работают (или будут работать после обкатки последней партии) на маршрутах №№ 6, 7, 11 и 12.

Итоги конкурса на поставку были подведены в середине ноября. Единственным участником стала компания ООО «ПК «Транспортные системы», которая согласилась выполнить заказ за 705 млн руб. Контракт был заключён 2 декабря 2020 года.

Ранее с ООО «ПК «Транспортные системы» также был заключён договор на поставку девяти вагонов: одного трёхсекционного 71-934 «Лев» и восьми односекционных трамваев «Львёнок», которые с декабря 2019 года и мая 2020-го курсируют по пермским маршрутам.

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