Мария Сыропятова В этом году в центре Перми будут отремонтированы 18 фасадов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прошлом году в центре Перми за счёт средств городского бюджета были отремонтированы 12 фасадов, в планах у мэрии на 2021 год — ещё 18. Данные об этом были озвучены начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александром Власовым на ду4мском комитете по городскому хозяйству.

Большинство этих зданий расположено на Комсомольском проспекте. В 2020 году на эти цели из городского бюджета было направлено 108,1 млн руб. Ещё по одному дому ведётся работа по подготовке проектно-сметной документации.

Напомним, что работы по ремонту фасадов в центре Перми ведутся в рамках подготовки города к 300-летию.

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