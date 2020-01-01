Успеть к 300-летию Какие проекты реализовал Фонд капремонта в рамках подготовки к юбилею Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

Фонд капитального ремонта Пермского края подводит итоги работы за 2020 год по проектам, которые реализуются в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми.

Так, фонд фактически завершил строительно-монтажные работы на 10 домах, расположенных на Комсомольском проспекте, где закончился комплексный капитальный ремонт. Для двух объектов на ул. Петропавловской разрабатывается проектно-сметная документация. Кроме этого, капитальный ремонт идёт и по заказу городского департамента ЖКХ, которым в 2020 году было отремонтировано ещё два дома. Кроме этого, департаментом ЖКХ продолжаются работы по ремонту фасада дома по адресу Комсомольский проспект, 47, их планируется завершить в третьем квартале 2021 года. Ещё по семи домам на ул. Петропавловской департамент ЖКХ планирует приступить к работе в ближайшее время, после разработки проектно-сметной документации.

В рамках комплексного ремонта десяти домов по Комсомольскому проспекту были выполнены работы по капитальному ремонту крыш, фасадов и фундаментов. Сейчас в стадии разработки проектно-сметной документации находится одиннадцать домов. Прорабатывается вопрос о нанесении на все отремонтированные фасады антивандального покрытия. Такое поручение дал Дмитрий Махонин.

При этом стоит отметить, что каждое здание, расположенное вдоль Комсомольского проспекта, является составляющим объекта культурного наследия, включённого в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Это накладывает на выполняемые работы дополнительные требования, которые отражаются на сроках выполнения работ.

По той же причине при разработке проектно-сметной документации учитывается историко-культурное значение объекта. Дополнительно к каждому проекту разрабатываются разделы обеспечения его сохранности, которые впоследствии проходят государственную историко-культурную экспертизу.

Кроме того, для сохранения исторического облика зданий организованы работы по остеклению балконов в многоквартирных домах. Данный вопрос прорабатывается с собственниками жилых и нежилых помещений, а также с управляющими и обслуживающими организациями.

Отметим, что в зимний период 2020–2021 годов работы по капитальному ремонту не будут остановлены. В это время подрядчики продолжат работы по ремонту крыш, подготовке фасадов к ремонту, а также будут проводить другие сезонные работы. Проведение этих мероприятий заранее позволит значительно сократить время выполнения строительно-монтажных работ, связанных с сезонностью их выполнения, и в целом по объекту. До 2023 года по всему Комсомольскому проспекту и прилегающих улицах фонд завершит капитальный ремонт на 51 объекте.

Также стоит отметить начавшиеся работы по капитальному ремонту девяти домов на ул. Петропавловской, расположенных в районе эспланады. До 2023 года планируется провести комплексный капитальный ремонт фундаментов, фасадов и крыш. Это дома № №7, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93.

Подчеркнём, что для всех домов разработана единая концепция. Она предусматривает использование высококачественных и долговечных строительных материалов, обладающих оптимальными энергосберегающими (энергоэффективными) и эксплуатационными характеристиками именно для Пермского края. Кроме того, цветовые решения, используемые при выполнении капитального ремонта фасадов домов, приняты с учётом единой цветовой гаммы. Плюс к этому на них установят мультимедийные фасады, на которых появится возможность проводить световые представления. А на склоне Слудской горы подрядчики обустроят места для отдыха, а также детские и смотровые площадки.

В настоящий момент в одном из домов — ул. Петропавловская, 91 — работы по капитальному ремонту уже стартовали. Здесь полностью выполнен капитальный ремонт межпанельных швов, проводятся работы по замене входных групп. После разработки и утверждения колерных паспортов и разработки проектно-сметной документации работы продолжатся на фасадах всех девяти домов на ул. Петропавловской, которые запланированы к ремонту. Предполагается, что он стартует во втором квартале 2021 года.

Работы по всем объектам выполняются при софинансировании из краевого и городского бюджетов.

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