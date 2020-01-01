Первый компонент вакцины от коронавируса поставили более 22 тыс. жителей Пермского края Обоими компонентами вакцинированы более 7 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным краевого минздрава, за минувшие сутки на территории Пермского края вакцина от коронавируса «Спутник V» поставлена 2,3 тыс. жителей Пермского края. Из них 1,6 тыс. поставлен первый компонент, 699 — второй.

Таким образом, за всё время с начала вакцинации первый компонент вакцины поставлен 22,6 тыс. жителей, оба компонента — 7 тыс.

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