В Перми ночью произошёл пожар в ТЦ «Моби Дик» Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ночь на 17 февраля произошёл пожар в пермском ТЦ «Моби Дик». Об этом сообщает ВЕТТА.

Площадь возгорания составила 6 кв. м. На место выезжало 13 ед. техники. Предварительная причина — короткое замыкание. В результате никто не пострадал, но огнём повреждено две стиральные машины.

В самом ТЦ помещения арендуют порядка 40 организаций.

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